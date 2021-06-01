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【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客

股樓投資 17:48 2021/06/01

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由桂洪集團發展的最新紅磡住宅項目正式命名為「曼翹MANGROVE」，項目位於紅磡核心地帶鶴園馬頭圍道68號，預計最快將於下月於登場。項目共提供130伙，設開放式到一房間隔，單位實用面積由最細186平方呎至最大約250平方呎。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，項目主打細單位，共有63個開放式單位，實用面積由約186平方呎至約194平方呎；此外亦有62個一房單位，實用面積由約233平方呎至250平方呎。李遠峰續稱，項目另設5個特色單位，間隔及面積詳情將於稍後公布。

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項目定價方面，洪桂集團董事凌俊偉指，將參考同區一手及二手項目，項目最快本月內上載樓書，並最快於7月上旬開放示範單位、公布價單及開售。凌俊偉透露，項目兩個示範單位將設於佐敦。

值得留意的是，曼翹屬舊契項目，預計關鍵日期為2022年6月30日，短花期較短。發展商指，預料可吸引年輕人、上車客及分支家庭客等客群。

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撰文 : 謝昕蕎

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