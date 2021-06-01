柏傲莊III加推149伙　一房最平753.9萬　周六首輪開售331伙

大圍新盤柏傲莊III自登場以來，即成市場焦點，更有望成為今年樓王。眼見認購反應理想，發展商宣布加推149伙，最平一伙是8B座8樓F室，實用面積359平方呎，一房間隔，折實價753.9萬元，呎價21,000元。

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據價單顯示，單位實用面積約310至1,022平方呎，價單定價由942.4萬元起，至最貴3161.9萬元，價單呎價則約22,499至32,226元，以最高折扣率，即20%計，折實價由753.9萬元起，至2,529.5萬元，折實呎價則約17,999至25,781元。

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一號價單

柏傲莊III價單面世 入場價674.8萬起【下一頁】

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新世界同時宣布銷售安排，柏傲莊III 將於本周四（6月3日）下午3時截止登記，周五（6月4日）抽籤，並於周六（6月5日）於荃灣愉景新城展開首輪銷售，盡推價單1及2號中的331伙單位。

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