【人民幣滙價】人民幣擁3利好 專家料年底最牛看6.3

▲ 受息差因素支持，市料人民幣滙價仍處於小回大漲水平。

中央為遏止人民幣升勢過急，突使出辣招，人民銀行宣布，由6月15日起將上調外滙存款準備金率，不過，中外資名家仍對人民幣滙價的前景甚樂觀，美資大行以花旗最進取，仍維持長線5.6的最牛預測。至於今年底在岸價兌美元的目標價，暫仍以ING的6.3為最牛。

專家對人民幣預測呈分歧，詳情可按下圖了解

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綜合一眾名家，如招商永隆、信銀國際、ING、大新（02356）及花旗，普遍暫未有下調人民幣的預估，主因有3，包括：（1）美元走弱，因避險意識急降，美滙指數在90關爭持，變相令人民幣被動升值；（2）息差優勢，大行如花旗料美國最快或於明年底才恢復加息，在超低息環境下，人民幣息高外幣息大約兩厘，遂吸引熱錢湧入；（3）主調維穩，7月正值建黨百周年，疫後內地經濟力主穩中求升。此外，外電引述滙豐的滙市專家，亦維持人民幣滙價年尾見6.6。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，人行加外滙存備金的新措施，明顯釋出人行不願見到人民幣快速升值的訊號。

人幣1年定存息最高2.6厘【下一頁】

然而，黃栢寧認為，基本因素支持人民幣強勢的看法不變。首先，中美首階段貿易協議中，關於貨幣的條款仍完好，人行自去年初亦克制並未干預匯市；其次，中國資本市場已大致開放予海外投資者，國際主流指數納入內地股債等，亦鼓勵外國機構投資者將更多的資產管理規模分配給人民幣資產，可能導致大量資本流入；第三，人民幣資產收益率仍然吸引，加上人行有機會較其他央行更快進行政策正常化，收益率或維持較大差距，對持有人民幣資產有利。

黄栢寧補充，美元兌在岸人民幣0至3個月預測為6.45，未來6到12個月預測為6.35，長線預測則為5.60。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪