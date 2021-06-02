【新冠疫苗】北韓未收到貨 怒斥部分國家搞疫苗民族主義

全球爆發新冠肺炎疫情，北韓於疫情初期已封鎖邊境，至今仍對外堅稱零確診。北韓在周二（1日）結束的第74屆世界衞生大會上發表聲明， 批評部分國家過分囤積新冠疫苗，大搞疫苗民族主義。而北韓至今仍未獲世衛分配任何新冠疫苗。

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北韓早前已向世衛旗下的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）申請新冠疫苗，預料將獲得約200萬劑疫苗，惟迄今仍未送抵當地。北韓於第74屆世界衞生大會上發表聲明，讚揚全球開發疫苗的科學成就，同時批評有國家無法負擔購買新冠疫苗，但部分國家卻過分囤積疫苗，大搞疫苗民族主義。

北韓亦批評，部分國家透過保護知識產權謀取利益，並企圖製造新冠疫苗無法大規模生產的假象，表示這是「違反道德的不良行為」。另外，北韓因應全球疫情已盡力負責，定期向世衛報告國內流行病學情況，採取合適的公共防疫措施。不過，據報北韓自去年12月後，已再無向世衛提交任何數據。

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事實上，北韓於去年7月曾宣佈已生產自家研發的新冠疫苗，並已進行臨床實驗階段，但其後沒有透露進一步詳情。上月北韓官媒警告國民不要相信新冠疫苗是解決問題的靈丹妙藥，並對其功效產生懷疑。世界衛生組織早前發表報告指，於4月底曾為兩萬多名北韓人檢測，當中並無發現感染案例。

責任編輯：郭麗明