【芯片短缺】日本政府將補助一半資金 支持台積電在日設芯片研發中心

全球芯片短缺情況持續，多個國家均向各間芯片製造商求助，以望取得更多芯片生產相關產品。而近日則迎來日本資助的消息，日本政府宣布，支持台積電在日本設立芯片研發中心，並補助185億日圓（逾13億港元），即一半資金。同時間，台積電亦跟20間日本企業合作，有認為此舉是要重建日本半導體的競爭力。

這個芯片日本研發中心的成本，據日本媒體是370億日圓（約26億港元），而日本政府會資助一半資金。位於茨城縣筑波市的產業技術綜合研究所將從夏季開始籌備試驗用的生產線，預計明年正式開始研發。據報信越化學、芝浦機械、Ibiden等跟約20間日本企業亦將參與計劃。

據了解，日本政府不僅是支持台積電於當地設立研發中心，未來亦會尋求台積電於日本設廠，有望進一步於3D封裝等技術的發展。

對於日本補助有關計劃，台積電指出，台積 3DIC 中心設置，以望透過更多材料領域的專業知識，為半導體產業帶來價值。同一時間，公司亦感謝日本政府的支持，又稱讓公司跟日本的夥伴，共同攜手推動半導體技術向前邁進。

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責任編輯 : 陳子謙