【大行點睇】中國落實三孩政策 里昂花旗齊睇好貝康醫療

中國推出三孩政策，里昂發表報告指，中國落實有關政策，同時推動支持配套，包括婚嫁、生育、養育及就業等方面，有利生殖行業，相信可支持貝康醫療 （02170） 的股價，重申公司「買入」評級，目標價44.2元。

在推出政策前，貝康醫療已獲花旗看好，指公司為首間及唯一獲得國家藥品監督管理局許可第三代體外受孕基因測試套裝的企業，同時指該市場入行門檻高，希利貝康醫療維持龍頭地此，加上預計未來幾年不會面對集中採購安排，因此同樣給予「買入」評級。

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