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【新冠疫苗】日本開放企業及大學接種 隨時再加速

環球社會熱點 18:05 2021/06/01

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日本早前被指新冠疫苗接種進度緩慢，成為發達國家表現最差的國家之一。日本政府宣布，於6月21日起開放企業及大學接種，加快國內的接種速度。若然高危族群的接種速度理想，企業及大學可望提前接種。

【東京奧運】澳洲壘球隊抵達日本 首批外國選手入境 【下一頁】

日本內閣官房長官加藤勝信周二（1日）宣布，6月21日起企業及大學將可接種Moderna疫苗，場所及接種的醫療人員需由相關團體自行安排。而且，接種對象不止包括承包商及大學生等，企業及大學可自行決定涵蓋範圍，即員工家屬亦可能接種。不過，加藤勝信促請需先為高危族群接種。

另外，加藤勝信亦指出，如果65歲以上人士的疫苗接種能夠提早完成，企業及大學可以提前開始接種。加藤勝信強調，選定6月21日與10都府縣的緊急狀態宣言至6月20日為止無關。

【東京奧運】日本擬允現場觀賽 限制多多料吸引力大減 【下一頁】

周二稍早，日本首相菅義偉宣布制訂疫苗長期發展計劃，有意加快研發日產疫苗，應對新冠肺炎及其他傳染病。

日本自2月起開始接種疫苗，但至今僅得約7%人口已接種起碼一劑。日本政府原定先讓高危族群接種，再開放其他國民接種。如今為提高接種率，容許65歲以下人士亦同步開始接種。

責任編輯：吳漢培

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