【蘋果充電器】iPhone 12不附充電器　巴西法院判蘋果敗訴

▲ 巴西消費者因不滿iPhone盒中不再附充電頭，而向蘋果提出訢訟，最終近日巴西法庭判她勝訴，蘋果需要為其免費提供充電器。

蘋果（Apple）去年推出iPhone 12系列手機時，宣布因環保而不再附贈USB充電器，引來大批消費者不滿，甚至引起訴訟。有巴西消費者因不滿iPhone盒中不再附充電頭，而向蘋果提出訢訟，最終近日巴西法庭判她勝訴，蘋果需要為其免費提供充電器。

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巴西消費者Mariana Morales Oliveira早前購買iPhone 12後，不滿盒裝當中不附充電頭，因此提起訴訟。Mariana的律師Rafael Quaresma指出，蘋果所謂的環保是選擇性的環保，說法並不成立。強調蘋果若認為隨附充電器會影響環境，該公司就不應繼續生產製造iPhone的充電頭，並單獨在架上販賣。

近日判決正式出爐，巴西法院判決蘋果敗訴，蘋果10日內需向消費者免費提供一個充電器，否則每日需額外繳交200雷亞爾（約 297 港元）的罰款，最多可罰5,000雷亞爾（約7434港元）。

事實上，巴西消費者保護機構Procon-SP去年就因蘋果未有取消附贈充電器給予合理解釋，而對蘋果徵收1054萬巴西雷亞爾（約1494萬港元）的罰款，同時亦指控該企在廣告中誤導公眾、以及銷售有製造缺陷的裝置。

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責任編輯：曾曉汶