【騰訊股價】騰訊《王者榮耀》被內地社會組織起訴 指侵犯未成年人權益

▲ 騰訊旗下手遊《王者榮耀》遭社會組織起訴，指其侵犯未成年人權益。

騰訊 （00700） 旗下遊戲屢遭內地官方詬病荼毒青少年，新修訂的《未成年人保護法》今起（6月1日）正式施行，內地媒體報道，北京青少年法律援助與研究中心就騰訊運營的《王者榮耀》手機網絡遊戲侵害未成年人權益一案，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，是全國首例由社會組織提起的未成年人保護民事公益訴訟。

北京青少年法律援助與研究中心認為，騰訊不斷下調該款遊戲適齡標準，由「18+」下調至「16+」，再下調至「12+」，但目前這款遊戲在角色形象、抽獎規則、語音交流、聊天頻道等方面存在大量不符合「12+」適齡等級的內容及設定。

抖音上訴 直播騰訊《王者榮耀》被判侵權 罰款800萬人民幣【下一頁】

該中心指，《王者榮耀》遊戲人物形象設計過於暴露，網站及社區存在大量色情、低俗等不適宜未成年人閱讀的內容，遊戲人物篡改歷史人物形象，踐踏民族傳統文化，同時遊戲商場充值限額及抽獎模式違反國家規定，潛在的誘導性沉迷設定弱化了未成年人的自控力，增加了沉迷風險。

騰訊未有回應查詢。該股今日造好，全日收漲1.5%，報628元，成交113億元。

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編輯：陳健婷