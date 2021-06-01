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【疫苗接種】余偉文：接種疫苗是生活回常「唯一辦法」

Hot Talk 17:26 2021/06/01

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余偉文呼籲社會盡快接種疫苗

金管局總裁余偉文於《匯思》呼籲社會盡快接種疫苗，「市民的生活能夠回復正常的唯一辦法，就是通過提高疫苗接種率，以達到群體免疫。」他重申，當其他主要金融中心因已達到群體免疫而能自由出入境，但香港卻未能做到，香港作為國際金融中心的競爭力便有可能受到影響。

余偉文稱，雖然香港疫情回穩，但變種病毒出現以及最近亞洲多個地區疫情急速反彈，反映社會要繼續提高警覺，切勿鬆懈，並需建立充足的防護。要避免如其他地區般反覆封城、封關，讓經濟能持續復甦，以及市民生活回復正常，便通過提高疫苗接種率，以達到群體免疫。

余偉文：若未能重開邊境　恐損香港競爭力，詳見【下一頁】  

他續指，即使在疫情極為嚴峻，以致要實施食肆營業限制，甚至大規模封城、封關等措施的期間，銀行仍會繼續提供必要服務，因此有必要在銀行前線建立強而有力的免疫屏障。為進一步推進動疫苗接種，金管局亦已去信銀行，要求它們大力鼓勵需要親身接觸客戶的員工，包括分行的員工，和執行關鍵支援功能的員工盡快接種疫苗。至於尚未接種或基於健康理由而不適合接種疫苗的員工，則需定期進行病毒測試。

金管局又促請銀行推出額外措施，例如考慮給予接種疫苗的員工額外假期，或其他合宜的安排，以有效鼓勵所有員工接種疫苗。

早前政府推出消費券計劃，余偉文稱金管局正全力配合，與有關的支付系統加緊籌備，力求計劃如期順利推出，協助振興本地消費。

相關文章：

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編輯：謝智聰

疫苗 國際金融中心 疫情 余偉文 經濟 香港金融管理局 金融 銀行

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