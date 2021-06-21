【疫苗優惠】建行亞洲推大抽獎頭獎送12.8萬元簽賬額　接種首劑可參與（附網址）

▲ 【疫苗優惠】建行亞洲推大抽獎頭獎送12.8萬元簽賬額 接種首劑可參與

建行亞洲表示，本月初公布將推出幸運大抽獎，向已接種新冠疫苗的的建行亞洲客戶，送出信用卡免找數簽賬，響應政府推行的新冠疫苗接種計劃，並向已接種疫苗的客戶給予鼓勵和認同。建行亞洲最新公布，合資格客戶可在8月31日或之前，於「齊心抗疫大抽獎」網站登記，接種兩劑、同時為該行戶口和信用卡的客戶，將有4次抽獎機會。

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建行亞洲指，所有已接種首劑新冠疫苗的客戶，在8月31日或之前可登記參加抽獎，得獎名額503個。建行亞洲表示，接種一劑疫苗可獲一次機會，銀行戶口客戶、信用卡客戶會分開計算抽獎機會，若同時為銀行帳戶、信用卡客戶，得獎機會可疊加。

頭獎幸運兒可獲12.8萬元信用卡免找數簽賬額。二獎可獲3.8萬元信用卡免找數簽賬額，三獎為1.8萬元信用卡免找數簽賬額。另有500個安慰獎，每人可獲800元信用卡免找數簽賬額。

抽獎將透過建行亞洲電腦系統隨機抽出各得獎客戶，結果將於2021年10月內於該行網頁 www.asia.ccb.com/hk/winners2021 公佈。

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編輯：吳敏芳