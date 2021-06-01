【山頂纜車】第五代山頂纜車即將退役　推限量紀念套裝

山頂纜車發展計劃的最後階段工程將於今年6月28日啟動，屆時山頂纜車服務亦隨之而暫停約6個月。為紀念及歡送第五代纜車的退役，山頂纜車有限公司將推出一系列的限量版紀念及禮遇套裝。

【山頂纜車】第五代山頂纜車6月28日退役 推長者10元乘車優惠（多圖）

山頂纜車邀請了8 位本地著名藝術家，由6月3日至27日期間為第五代山頂纜車打造限定告別新裝「山頂 纜車藝術號」，並以藝術家的風格演繹香港「文化」、「大自然」 、「標誌 性地標」及「電影」4 個主題。

同時採用 8 位本地藝術家特意為告別第五代山頂纜車而創作之插畫，印製成一套 4 款的紀念車票套裝， 套裝亦設有懷舊桌上遊戲「棋遊山頂」、山頂纜車限量版手工啤酒等紀念產品。

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多個期間限量紀念套裝在山頂纜車官方網站、山頂纜車花園道售票處及凌霄閣顧客服務中心發售， 數量有限， 售完即止。 於6月1日至7日，於山頂纜車官方網站購買並輸入早鳥優惠碼 “FAREWELL” ，更可享 9 折優惠，早鳥優惠名額每套100個。

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責任編輯：蘇穎琪