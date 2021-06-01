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【ET講股通】梁耀康︰中港ETF互掛成突破契機 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:13 2021/06/01

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，新經濟股領漲，加上傳統股回穩，恒指全日升316點，收報29468點，突破4月29日高位29405點，確認向上突破，大市總成交1,570億元。升市主要受惠香港、上海ETF互掛的消息。恒生科指升2.5%至8305點，向上挑戰下降軌。

挾淡倉續為投資主題，早前走弱多時的美團 （03690） ，再升6.5%至313元，快手 （01024） 亦升9.2%至212.2元。展望後市，美團若回落至300元水平，可考慮食糊；阻力看325元、以至350元水平。快手大升，惟仍受制下降軌，不排除再挾升約1成，但要留意風險亦較大。

騰訊阿里及體肓用品股  可留意

較穩陣可揀阿里巴巴 （09988） ，該股彈3.4%至218.2元。嗶哩嗶哩 （09626） 彈1.5%至876.5元。騰訊 （00700） 亦可考慮，該股升1.5%至628元，若突破前浪頂654元，可望重拾升浪。

體肓用品股向上突破，亦可留意，惟要留意累積升幅已大。藥明生物 （02269） 亦可留意，且看能否沿升軌向上。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中電信、中移動、錦江資本、愛帝宮、現代健康科技、卡森國際、五礦資源、中鋁、好孩子國際、美聯集團︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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藥明生物（02269） 騰訊控股（00700） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 阿里巴巴－SW（09988） 快手—W（01024） 港股 投資推介 互聯互通 美團－W（03690）

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