【網民熱話】特色平台有什麼用處？ 做事毫無私穩 分分鐘變樓宇垃圾收集站？

發展商為了吸引市民買樓，想出不同的方案來吸引市民購買單位，例如美化外觀，改一個高大上的名字等。近日有網民於網上討論區發文詢問，特色單位的平台有什麼用？

網民經歷：

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網民回應平台是養龜養狗的好地方。隨即被樓主反駁，指夏天太熱，狗受不了，反而室內更好。除了養寵物外，有人覺得平台能曬咸魚和衣服。更有網民突發其想：「比老婆鬧時出去跪返晚？」

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不過，這個平台原來有很多壞處，分分鐘變成樓宇垃圾收集站，「垃圾都還好，隨時有痰有口水，BBQ隨時加料！」

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責任編輯：張瑋婷