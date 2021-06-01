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60歲只係中年？ 最新研究指人類最長可活150歲

環球社會熱點 17:32 2021/06/01

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香港高官曾發表「60歲是中年」言論，引起民眾嘩然。有研究人員於上月25日在《自然》期刊發布的研究指，若人類在未有患上致命疾病等情況下，透過評估實驗者的血液細胞及行路步數，預測人類壽命最長可達150歲。

BLM分會前創辦人黯然退位 全因組織內部極醜陋 【下一頁】

新加坡Gero公司的研究員皮爾科夫（Timothy Pyrkov）及其同事，分別與美國、英國及俄羅斯的3個團隊，合力研究有關人體的「衰老速度」。他們透過評估不同年齡層的實驗者血液細胞數目變化、以及每天行路步數作分析。

研究人員發現，血液細胞數目與行路步數成正比，當年齡增長，疾病以外的因素使人體的血液細胞或步行能力，達到可預期的「逐漸下降」趨勢。研究發現，以下降的速度來計算，人類最高活到120歲到150歲時，才會因老化死亡。

研究人員亦發現隨年齡增長，當人們受言語刺激時，作出生理反應的時間會愈來愈長，意味年青人對情緒有快速反應及調節能力，但作為老年人的話，反應速度會變慢。

溫哥華少女被打錯針 11同儕亦遭殃 【下一頁】

有專家指，血壓及血液細胞數量是更通用的健康指標，但行路步數則是高度個人化變量。因而，研究利用與血液細胞數量計算截然不同的變量作比較，發現下降依舊出現。

伊利諾伊大學芝加哥分校流行病學和生物統計學教授奥利尚斯基 ( Jay Olshansky )則指，長壽並不等於健康，重點不應該是活得長壽，而是考慮如何健康地活得更久。據資料顯示，有紀錄以來最年長的人Jeanne Calment ，於1997年在法國離世，享年122歲。

責任編輯：郭麗明

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