【電動車】蔚來、小鵬、理想5月交付量一文睇清　理想汽車交付量增長101%（不斷更新）

▲ 內地電動車企公布五月成績表 小鵬交付量升近5倍、蔚來升近一倍

內地電動車企業5月份汽車交付數據出爐。理想汽車（美：LI）公布，5月交付4323輪新車，按年增加101.3%。值得留意是，理想於5月25日已正式發布2021款理想ONE。

另外，蔚來（美：NIO）上月因芯片帶來的供應鏈波動及交付環節調整，交付工作曾受短暫影響。蔚來上月合共交付整車6711台，按年增長95.3%。另外，小鵬汽車（美：XPEV）上月交付整車5686台，按年大增4.83倍。

電動車企 5月交付量 按年增長 蔚來（美：NIO） 6711輛 95.3% 小鵬汽車（美：XPEV） 5686輛 483.0% 理想汽車（美：LI） 4323輪 101.3%

蔚來：完成交付整車10.95萬台

蔚來指出，截至2021年5月31日，公司累計完成交付整車10.95萬台，根據最新的生產及交付計劃，蔚來將在6月加快交付節奏，第二季度的總體交付量指引維持不變，達21000至22000台。當中，蔚來ES8交付1412台；蔚來ES6交付3017台，蔚來EC6交付2282台。

同時，蔚來在微博中亦宣布，今年將新建20座蔚來中心，位於哈爾濱中央大街的第一座蔚來中心將於本周日開業。

小鵬P7交付3797台，創下自去年7月大規模交付以來，最高單月交付紀錄。而小鵬G3上月交付1889台，按年增長129%。截至5月底，公司年度累計交付整車24173台，按年增長超過5倍。

蔚來汽車美股盤前升3.1%，高見39.9美元；小鵬汽車美股盤前升5.5%，報33.9美元；理想汽車盤前升3.4%，最高見24.29美元。

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記者：梁安琪