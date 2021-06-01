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【電動車】內地電動車企公布五月成績表 小鵬交付量升近5倍、蔚來升近一倍

股市 16:57 2021/06/01

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內地電動車企公布五月成績表 小鵬交付量升近5倍、蔚來升近一倍

內地電動車企業陸續公布五月份的汽車交付量數據。當中，蔚來（美：NIO）上月因芯片帶來的供應鏈波動及交付環節調整，5月份的交付工作曾受短暫影響。公司上月合共交付整車6711台，按年增長95.3%。

蔚來指出，截至2021年5月31日，公司累計完成交付整車10.95萬台，根據最新的生產及交付計劃，蔚來將在6月加快交付節奏，第二季度的總體交付量指引維持不變，達21000至22000台。當中，蔚來ES8交付1412台；蔚來ES6交付3017台，蔚來EC6交付2282台。

同時，蔚來在微博中亦宣布，今年將新建20座蔚來中心，位於哈爾濱中央大街的第一座蔚來中心將於本周日開業。

另外，小鵬汽車（美：XPEV）上月交付整車5686台，按年大增4.83倍。當中，小鵬P7交付3797台，創下自去年7月大規模交付以來，最高單月交付紀錄。而小鵬G3上月交付1889台，按年增長129%。截至5月底，公司年度累計交付整車24173台，按年增長超過5倍。

蔚來汽車美股盤前升3.1%，高見39.9美元；小鵬汽車美股盤前升5.5%，報33.9美元；理想汽車盤前升3.4%，最高見24.29美元。

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【電動車】傳理想汽車將接手北京現代工廠 公司回應：未收到消息、美股盤前微升1.4%

記者：梁安琪

美股 汽車 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 電動車 蔚來（美：NIO） 晶片
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