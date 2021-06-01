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【職場熱話】新同事愛自言自語 不理他又會被罵 網民：這是一種「扮工」技能

理財智慧 17:34 2021/06/01

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工作時的習慣每個人都不同，有些人喜歡利用音樂集中注意力，亦有人喜歡在安靜的環境裏做事。近日有網民於網上討論區發文，指新同事工作時喜歡自言自語，令他十分困擾。

網民經歷：

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有網民感同身受，指自己身邊的同事也是什麼都要說出來，例如：「哎喲，係邊呢！」、「咦，唔見咗嘅！」、「點解會咁架！」，令他煩死了。

【職場熱話】轉新公司行評分制 每日OT一小時 被上司單打太早走 網民：你估人人都工作狂咩？【下一頁

有人稱這是其中一種「扮工」技能，如果不說話就不會有人知道自己在工作，更稱「用把口做野係基本野嚟！」而且這是有專業名稱——指差呼稱，指加強員工在工作時的警覺性和增加行動準確性的方法，透過用手指指向目標和高聲確定各重要工序處於安全狀態，以提升員工的精神狀態及注意力。

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責任編輯：張瑋婷

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