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【東京奧運】澳洲壘球隊抵達日本 首批外國選手入境

環球社會熱點 16:45 2021/06/01

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澳洲女子壘球隊周二（1日）抵達日本，成為首批入境日本備戰東京奧運的外國選手。

距離東京奧運舉行尚有約兩個月，日本的新冠疫苗接種率偏低，新冠肺炎疫情亦未大幅緩和。日本政府與奧委會堅持如期舉行東京奧運，澳洲女子壘球隊周二（1日）抵達日本，成為首批入境日本備戰東京奧運的外國選手。

【東京奧運】日本擬允現場觀賽 限制多多料吸引力大減 【下一頁】

路透社報道，澳洲女子壘球隊奧運代表團於周二抵達日本成田機場，代表團成員的新冠檢測結果全部呈陰性。成員都穿著綠色T恤及戴上口罩，步出機場時向媒體揮手示意，然後乘坐巴士到東京都大田區進行為期47日的訓練。

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大田區官員表示，代表團成員全部都已接種新冠疫苗，並計劃在逗留當地期間每天接受檢測。同時，他們入住的酒店樓層都不會接待代表團成員以來的賓客，以減低傳染風險。

據悉，澳洲隊將於東京奧運開幕前兩日、即7月21日，與東道主日本隊率先對壘。日本隊曾奪得2008年北京奧運壘球賽事金牌，而澳洲隊在1996年至2008年的4屆奧運摘得1銀3銅的殊榮。

南韓反對東京奧運官網 將獨島標為日本領土 【下一頁】

東京奧運將於7月23日至8月8日舉行，但日經新聞周一（5月31日）公布的一項民調結果顯示，超過6成的受訪者支持再次推遲或索性取消東京奧運。

另外，有人發起取消東京奧運的網上聯署已獲41.4萬個簽名，而支持東京奧運的聯署則獲得約9.3萬個簽名。

責任編輯：鄭錦玲

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