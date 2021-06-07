【智取英文@iM網欄】DSE Paper 4 Speaking 3大注意事項

大家會不會覺得準備DSE Paper 4 Speaking很困難? 今日筆者會跟大家分享以下三大注意事項，幫大家Speaking拿高分!

1. 細心聆聽其他考生的發言

在其他考生的發言時要仔細聆聽，回應對方觀點的時間可以嘗試重組別人語句及進一步解釋其他人的論點，利用別人的觀點充實自己的見解，令自己論點更清晰，內容更豐富，同時亦可以向考官表現出你有細心聆聽其他考生的發言。

2. 多運用日常生活例子及個人經歷討論

在詮釋自己見解時應多加入日常生活例子及個人經歷，以例子支持自己的見解。如果沒有適合的例子，可嘗試利用題目的指引，從閱讀素材找出重點並加以延伸，令內容更豐富，加強自己的論點。

3. Individual Response可以要求考官換另一條題目

在Individual Response的部分遇到不會的題目時，與其勉強作答提出更換另一條題目可能是個更好的選擇。只要禮貌地提出要求並在回答時能做到扣緊題目重點，清楚表達自己定的觀點，分數其實不會受到影響。

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Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師 作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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