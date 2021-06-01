接種疫苗後安寢無憂？　抗體測試助了解抗體高低

為遏止新冠肺炎疫情蔓延，各國政府積極制定疫苗接種措施，而本港於今年2月26日亦展開了2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，至今疫苗接種總劑次已超過220萬，有逾百萬民市民參與計劃。但有調查指出，每個人接種疫苗後體內能產生的抗體數量均有不同，因此能否達至免疫水平乃因人而異，所以若想有周全的保護，最理想的做法乃適時監察抗體水平變化。

疫苗效用與免疫體質有關

由於每個人的體質均有不同，所以接種疫苗後體內能產生的抗體數量亦有分別，有部分人可能未必能夠誘發適當的免疫反應，並產生有效的中和抗體，對抗病毒入侵。而即使成功產生有效的中和抗體，體內的免疫水平亦會隨時間而減弱，正如流感針也要每年注射方能達致應有的保護水平。

加上部分變種新冠病毒有可能避過現有疫苗的防禦機制，導致疫苗效力大減甚至無效，所以在接種第2針疫苗後應持續檢查身體反應，例如以「抗體測試（定量）」監察抗體水平的變化，確保自己和家人獲得應有的保障！

調查發現第2針後28日具Anti-S抗體

因應市場需要，新亞生物科技有限公司（Pangenia）以新型冠狀病毒刺突蛋白總抗體測試（Anti-S抗體定量）於香港進行小型調查。初步的測試／研究中發現，94%本港受測者於接種第1針疫苗後會產生Anti-S抗體；而所有受測者（100%）於完成第2針接種後28日產生Anti-S抗體。當中未有發現疫苗引起嚴重副作用的案例。

因應上述調查，Pangenia鼓勵更多香港市民配合政府政策接種新冠疫苗，藉此提高社區免疫力，共同抗疫。而針對頻密出行或具高風險受感染的人士，該集團亦鼓勵市民定時監測Anti-S抗體水平，了解及評估自己的感染風險。

藉「抗體測試（定量）」了解免疫效果

Pangenia所推出的PanTEST 新型冠狀病毒刺突蛋白總抗體測試（定量），其好處在於能夠提供定性和定量的測試結果且符合香港政府要求*。測試乃透過抗原特異性結合的原理，檢測血液中能對抗新冠病毒的抗體；並根據抗體抗原結合的程度，透過定量實驗，準確地測量體內新型冠狀病毒抗體的水平。透過有關抗體測試，市民可得知體內有效的抗體水平是否達標，從而有效評估接種疫苗後個人和親朋的免疫效果。

建議第2針後14至28天進行測試

如果想更了解接種疫苗後的抗體水平，市民可考慮在完成第2針疫苗接種後的第14-28天進行上述的PanTEST新型冠狀病毒刺突蛋白總抗體測試。進行測試時，只需採集3毫升血液即可，而測試完成後2個工作天將會收到通知，了解自身的抗體水平。若想了解更多有關上述抗體測試的資料，可瀏覽：https://bit.ly/3oSwTj2 ，或致電3989-6160。

*https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/07/P2021050700774.htm



（資料由客戶提供）