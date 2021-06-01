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【智能汽車】百度吉利合資「集度汽車」首款車型明年亮相 定價20萬以上

當炒股 16:44 2021/06/01

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百度、吉利合資的集度汽車首款車型，預計明年在北京車展亮相。

百度 （09888） 與吉利 （00175） 母企合資成立的集度汽車首款車型有望明年面世。內媒報道，首席執行官夏一平在溝通會表示，集度汽車第一款車將於2022年北京車展時亮相，該款車將搭載百度Apollo自動駕駛技術以及吉利SEA浩瀚智能架構，為概念量產車，外形與量產車大約90%接近。

百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣　首架電動車3年內面世【下一頁】

夏一平指，集度汽車的最早期用戶偏向於更年輕化的產品，同時也會考慮女性用戶。由於智能化部分的成本比較高，該款車的定價將在20萬元人民幣以上。

集度汽車早前曾經表示，計劃未來5年投資500億元人民幣生產智能汽車。夏一平稱，計劃在首款車型推出後，每隔一年或一年半發布一款新車型，同時計劃在今年第三季推出自己的品牌。

集度會在第三季度開啟新一輪融資。

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編輯：陳健婷

港股 吉利汽車（00175） 百度集團—SW（09888） 電動車 汽車 自動駕駛

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