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【疫苗優惠】機管局抽獎送5萬張機票予本港居民　本月16日起接受登記

股市 15:22 2021/09/01

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機管局抽獎送6萬張機票　予9月底前已接種疫苗的香港居民及機場員工

為響應政府推動市民接種新冠疫苗，機管局早前宣布以抽獎形式送出6萬張機票，當中5萬張將會送予9月底前已接種疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予於9月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。機管局公布最新抽獎詳情，該局將於本月16日開始接受登記。

於本月16日至30日期間，持有有效香港身份證的永久或非永久居民，並於本月30日或之前在香港完成接種兩劑疫苗，均可參加抽獎。是次抽獎合共送出5萬張從香港出發往返不同地區目的地的經濟客艙機票。國泰航空及HK Express會以隨機抽獎形式送出機票，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點。所有參加者在整個抽獎活動中最多只可中獎一張機票

機管局自今年4月20日起，提供假期予接種疫苗的機管局員工。員工於注射第一針及第二針疫苗當日和注射第二針疫苗的翌日享有合共三天假期。另外，機管局將額外購買1000張機票，以抽獎形式送贈予於9月底前已接種疫苗的機管局員工。

相關文章：【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假？（不斷更新）

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編輯：袁諾曦

機票 疫苗 香港國際機場 機場管理局

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