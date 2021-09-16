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【疫苗優惠】機管局抽獎送5萬張免費機票、國泰航空佔2.5萬張　即日起接受登記（附登記連結）

股市 10:37 2021/09/16

分享：

機管局抽獎送6萬張機票　予9月底前已接種疫苗的香港居民及機場員工

疫苗抽獎陸續有來，機管局早前宣布以抽獎形式送出6萬張機票，當中5萬張將會送予9月底前已接種疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予於9月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。機管局的5萬張免費機票抽獎，9月16日至9月30日期間接受登記。國泰航空 （00293） 表示，將送出2.5萬張免費機票，直飛往全球50多個目的地。

免費登記抽獎網站【請按此

所有持有有效香港身份證的永久或非永久居民，並於本月30日或之前在香港完成接種兩劑疫苗，均可參加抽獎。是次抽獎合共送出5萬張從香港出發往返不同地區目的地的經濟客艙機票，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點。國泰及HK Express會以隨機抽獎形式送出機票，所有參加者在整個抽獎活動中最多只可中獎一張機票。

抽獎結果10月12日公佈

抽獎將於10月5日舉行，並於2021年10月12日公佈得獎結果，結果會於國泰網站、《英文虎報》及《星島日報》刊登，我們亦將於2021年10月8日透過參加者報名時提供的電郵地址通知個別得獎者。

另外，機管局將額外購買1000張機票，以抽獎形式送贈予於9月底前已接種疫苗的機管局員工。機管局自今年4月20日起，提供假期予接種疫苗的機管局員工。員工於注射第一針及第二針疫苗當日和注射第二針疫苗的翌日享有合共三天假期。

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【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假？（不斷更新）

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編輯：袁諾曦

機票 疫苗 香港國際機場 機場管理局

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