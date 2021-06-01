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【小米股價】IDC：EMEA首季出貨量按年增逾兩成　小米出貨量急升96%、市佔率升至第二位

股市 16:25 2021/06/01

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【小米股價】IDC：EMEA首季出貨量按年增逾兩成　小米出貨量急升96%、市佔率升至第二位

調查機構IDC發表的報告指，歐洲、中東及非洲（EMEA）市場首季智能手機出貨量錄9,306萬部，按年增長20.9%，出貨總值316.8億美元（下同），按年增29%。當中小米 （01810） 出貨量按年大增95.8%至1,440萬台，市佔率15.4%，躍升至第二位。

小米全日收報29.2元，跌0.2%。

資料來源：IDC

按品牌劃分，首季EMEA市場智能手機出貨量，三星按年增34.7%至3,060萬台，市佔率達32.8%，維持第一；小米出貨量按年大增95.8%至1,440萬台，市佔率升至15.4%，從第四位升至第二位；蘋果（美：AAPL）出貨量則按年增33.6%至1,330萬台，市佔率14.3%排第四。

季內，歐洲出貨總值231.96億元，按年增長近三分一。IDC EMEA研究經理Marta Pinto 表示，對有關增長不感驚訝，主要因為去年同期因應疫情已開始封城，基數較低，但數據與2019年同期（即疫情前）比較亦表現理想。

對於芯片短缺問題，IDC留意到主要分銷商及客戶均獲優先分派，而少部分品牌則受零件短缺影響，但整體而言各品牌均可應對強勁的需求。

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編輯：吳敏芳

港股 小米集團－W（01810） 疫情 智能手機 歐洲 非洲 小米

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