投資者追捧主題式基金　晨星：長期回報難跑贏大市

主題式基金受到投資者歡迎，「女股神」Cathie Wood管理的方舟投資（ARK Invest）便是最佳例子。晨星公司發表《全球主題基金報告》顯示，截至今年3月為止，過去三年，主題基金所管理的全球總資產規模已從1,740億美元增至5,950億美元，成長逾240%。不過，晨星公司提醒，要選出長期超越大市的主題基金，可能性其實不算高。

晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出，主題基金成為疫情的大贏家之一，科技主題產品繼續大受投資者歡迎，代表例子有ARK ETF，另外投資者亦關注ESG相關主題如電動車、可再生能源，這類主題基金也獲得追捧。

不過，他提醒，在投資主題基金時，投資人要瞭解某個主題是長期有效的策略，還是只是短期的流行趨勢。該行的分析表明，選出一隻能夠長期存活、並在回報上超越大市的主題基金，可能性並不算高。

陳永熙說：「對於看好某個主題、但缺乏所需資源針對個別公司進行盡職審查的投資者，可將主題基金視為個別股票的替代品。」

晨星報告顯示，截至3月止年度，全球超過三分之二的主題基金表現優於全球股市，但該行觀察，在過去的15年中，主題基金的存活率下降至僅22%，有57%的主題基金在此期間內關閉。導致長期績效不佳的部分原因在於主題基金的費用往往高於非主題基金。

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編輯：區嘉俊