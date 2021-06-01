【新股IPO】福士汽車傳將電池業務分拆上市　車企分拆電池業務成趨勢？

▲ 大眾傳將電池業務分拆上市

據德國《商報》報道指，福士汽車（Volkswagen，內地譯「大眾汽車」）正考慮將其新電池部門進行首次公開募股，不排除在證券交易所上市的可能性。

該報道指，福士集團首席技術官Thomas Schmall表示，福士汽車以及合作夥伴，計劃至2030年，在歐洲興建六個用於電池生產的新超級工廠，據悉上述工廠的產能足以為超過500萬輛汽車配備電池，預計未來電池生產在大眾集團的份額應該超過20%。

Thomas Schmall又預計，就歐洲市場而言，整個電動車行業大概需要30家電池工廠，即由現時起，每年平均要新建三個電池工廠。目前，福士在薩爾茨吉特的電池開發中心已經有500名技術人員，未來這個數字很快將會增加一倍。

比亞迪 （01211） 亦考慮在未來一至兩年申請將鋰電池業務弗迪電池IPO【下一頁】

近期新能源汽車成為車企轉型焦點，汽車電動化成新車發展大勢。電動車電池股亦成市場焦點，包括贛鋒鋰業 （01772） 、寧德時代（深：300750）等均是熱門關注重點，或使不少車企考慮分拆旗下電池業務進行上市。

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除福士及比亞迪外，多間車企近年亦陸續開始新能源電池研究及製造。當中包括電動車龍頭之一的Tesla（美：TSLA）由2014年起就啟動超級電池工廠的建設計劃，工廠在2018年已經開始投產。

而吉利汽車 （00175） 亦自2018年獨立建造電池生產廠區，今年初更與富豪汽車推出合併方案，將其電池包和電驅系統合併，為其他汽車公司提供產品及服務。

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記者：梁安琪