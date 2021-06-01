  • 27°C
香港時間 : 2021601日 (二) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】福士汽車傳將電池業務分拆上市　車企分拆電池業務成趨勢？

新股IPO 16:16 2021/06/01

分享：

大眾傳將電池業務分拆上市

據德國《商報》報道指，福士汽車（Volkswagen，內地譯「大眾汽車」）正考慮將其新電池部門進行首次公開募股，不排除在證券交易所上市的可能性。

該報道指，福士集團首席技術官Thomas Schmall表示，福士汽車以及合作夥伴，計劃至2030年，在歐洲興建六個用於電池生產的新超級工廠，據悉上述工廠的產能足以為超過500萬輛汽車配備電池，預計未來電池生產在大眾集團的份額應該超過20%。

Thomas Schmall又預計，就歐洲市場而言，整個電動車行業大概需要30家電池工廠，即由現時起，每年平均要新建三個電池工廠。目前，福士在薩爾茨吉特的電池開發中心已經有500名技術人員，未來這個數字很快將會增加一倍。

比亞迪 （01211） 亦考慮在未來一至兩年申請將鋰電池業務弗迪電池IPO【下一頁】

近期新能源汽車成為車企轉型焦點，汽車電動化成新車發展大勢。電動車電池股亦成市場焦點，包括贛鋒鋰業 （01772） 、寧德時代（深：300750）等均是熱門關注重點，或使不少車企考慮分拆旗下電池業務進行上市。

【超越李嘉誠】A股電池大亨曾毓群成香港首富？ 　Tesla 也向其取貨（附短片）【下一頁】

除福士及比亞迪外，多間車企近年亦陸續開始新能源電池研究及製造。當中包括電動車龍頭之一的Tesla（美：TSLA）由2014年起就啟動超級電池工廠的建設計劃，工廠在2018年已經開始投產。

而吉利汽車 （00175） 亦自2018年獨立建造電池生產廠區，今年初更與富豪汽車推出合併方案，將其電池包和電驅系統合併，為其他汽車公司提供產品及服務。

相關文章：【獨家專訪】小鵬汽車總裁：智動駕駛成差異化優勢　車廠未來一半盈利或來自軟件（圖集）

【電動車電池】贛鋒鋰業阿根廷設廠曾彈一成　寧德時代A股新高、曾毓群身家拋李嘉誠

記者：梁安琪

港股 IPO 電動車 汽車 寧德時代（深：300750） 富豪 新能源 贛鋒鋰業（01772） Tesla 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【iBond 2021】iBond首日開售 3券商已吸金逾10億元

下一篇文章

【電子消費券】Alipay推轉賬獎賞　新用戶可獲高達70元獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使傳本周四招股　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使傳本周四招股　集資約23億、估值高達450億
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項