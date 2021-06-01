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【樓市熱話】兄長左借右借 想買樓上車 不借就斷絕關係 網民：咪望佢會還錢！

理財智慧 17:41 2021/06/01

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想買樓上車有不同的辦法，最常見的是「父幹」、「夫妻幹」。近日有網民於網上討論區發文，指兄長結婚想借錢買樓，令他生氣不已。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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    +8

 

有網民覺得兄長遲早會把單位按出去借錢，樓主指他們打算到了有最高人工時才還錢。網民稱：「不過那已經是20年後的事，等到銀紙貶值，人工又到頂，到時候他們會還錢....吧？」。他建議樓主也向父親借錢，防止兄長真的「借」光父親的錢，當是替父親存錢！只怕兄長一借就沒回頭！

【網民熱話】獨居村居電費竟達逾2千元 一周後再增1千元 網民崩潰求助【下一頁

有人就覺得借錢給家人是最麻煩的，因為很難追回來，直言：「咪望佢會還錢！」

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責任編輯：張瑋婷

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