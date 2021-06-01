【樓市熱話】兄長左借右借 想買樓上車 不借就斷絕關係 網民：咪望佢會還錢！

想買樓上車有不同的辦法，最常見的是「父幹」、「夫妻幹」。近日有網民於網上討論區發文，指兄長結婚想借錢買樓，令他生氣不已。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

有網民覺得兄長遲早會把單位按出去借錢，樓主指他們打算到了有最高人工時才還錢。網民稱：「不過那已經是20年後的事，等到銀紙貶值，人工又到頂，到時候他們會還錢....吧？」。他建議樓主也向父親借錢，防止兄長真的「借」光父親的錢，當是替父親存錢！只怕兄長一借就沒回頭！

【網民熱話】獨居村居電費竟達逾2千元 一周後再增1千元 網民崩潰求助【下一頁】

有人就覺得借錢給家人是最麻煩的，因為很難追回來，直言：「咪望佢會還錢！」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷