【大行點睇】5月澳門博彩毛收入符合預期 瑞信對濠賭股持審慎看法

瑞信發表研究報告指，5月份澳門博彩毛收入為104億澳門元，即日均收益達3.37億澳門元，符合市場預期。主要受「五一」黃金周帶動需求，使行業復甦。

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瑞信認為，由於內地疫情轉差，確診數目增加，所以預計內地短期未必會再放寬對澳門的旅遊限制，任何的收緊措施都人會使市場對澳門博彩業預測有下調風險。

該行續指，因6月缺乏長假期因素，故預期博彩收入表現會較弱，並預計市場會有下調行業預測的風險。市場目前預計澳門2021年博彩收入會達2019年的55%，即中場賭收最少要回復至2019年水平，該行認為相關預測較為進取。瑞信對濠賭股持審慎看法，指行業目前風險回報比率不吸引。

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今日濠賭股普遍造好，銀河娛樂（00027）全日升3.3%，收報65元，成交5.8億元；澳博（00880）升2.8%，收報9.03元，成交9436萬元；永利（01128）升2.7%，收報13.46元，成交5974萬元。

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