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【異動股】安踏、李寧、特步齊破頂　特步升逾9%　分析：憧憬天貓618銷售造好

股市 16:07 2021/06/01

分享：

安踏、李寧、特步股價齊破頂

體育用品股隨大市造好，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 及特步 （01368） 股價齊創新高，其中特步一度升10%，高見9.13元，收市升9.9%，報9.12元，成交約3.5億元。安踏及李寧亦曾高見162元及75.7元，收市均升逾2%，報162元及74.6元，成交8.4億及12.5億元。

有分析指，市場預期各體育用品公司於天貓618期間的銷售將會表現不俗，帶動未來銷售持續向好，認為日本東京奧運會或有少許正面幫助。他又指，由於特步估值較低，資金會追落後。

現時安踏市盈率達70倍，而李寧市盈率更高達90倍以上，遠高於特步約38倍市盈率。

早前有報道指，日本政府正考慮讓本地人入場觀看東京奧運賽事，但觀眾可能需要出示新冠病毒檢測陰性證明，或新冠疫苗接種紀錄。值得留意是，日本已禁止外國觀眾到現場觀看賽事。

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編輯：袁諾曦

港股 李寧 奧運會 體育用品股 李寧（02331）
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