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【太空任務】SpaceX首座海上太空港　擬明年進行發射

科技 16:21 2021/06/01

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近日馬斯克在Twitter上宣布，目前已經在建造SpaceX第一個漂浮太空港，計劃最早將於明年開始發射火箭。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX，致力研發太空科技，盼能達成馬斯克的太空夢。近日馬斯克在Twitter上宣布，目前已經在建造SpaceX第一個漂浮太空港，計劃最早將於明年開始發射火箭。

Google Cloud夥Starlink　支援衛星服務傳遞海量數據

【太空任務】SpaceX星艦第五次試飛　終成功著陸（有片）

馬斯克去年買下兩座海上鑽油平台後，並計劃將該平台改成浮動發射台，支援不鏽鋼發射載具「星艦（Starship）」。終在昨（31日），馬斯克宣布SpaceX首座海上太空港正在興建當中，將於明年成為星艦的發射和著陸基地。

據資料顯示，SpaceX將這兩座平台命名為「Deimos」及「Phobos」，用作致敬火星的兩顆衛星。而目前Deimos及 Phobos停靠在布朗斯維爾港（Port of Brownsville），接近SpaceX 位於德州Boca Chica市的星艦開發中心。

【太空科技】馬斯克對手斥SpaceX「先發射、後升級」風險大　諷衛星項目做法似Tesla、威脅太空安全

責任編輯：曾曉汶

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