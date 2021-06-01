【涼風有信Vincent@iM網欄】五月只屬假清零 嚴防第五波疫情發生 真清零要待入秋農曆八月

各位讀者好！

最近頻頻脫期，不好意思。上週筆者剛接種第一劑疫苗，幸好只有些微反應，身體出現少許疲累，第二天已經馬上痊癒。

讀者們又接種了疫苗未呢？

筆者不厭其煩地提醒大家，未接種的應該要盡快接種，不要等到缺貨的時候先來爭，加上其實疫情尚未能完全樂觀，以下會做些分析畀大家。

上月5月，香港的疫情數字好靚仔。已經連續好多日冇本地確診，專家甚至話估計已經清零。

但術數上看，究竟這是否真清零？

在這裏要畀少少警覺性大家，依筆者看，這只是假清零。

由於本月農曆四月是巳火月，遇上流年牛。巳火(蛇) 會打開牛的金庫(丑)，令大眾得以短暫時間內補金，得以補金即代表肺部功能復強，肺炎自然難以傳播。

但在術數上這只是假清零。

由於始終在夏季，火強會出現制金的情況。

所以讀者會看到，5月香港情況雖好，但好多其他鄰近地區，例如一些熱帶的國家， 印度及菲律賓，還有位處東面的台灣，他們的情況就反而變差。原因是開金庫的情況， 在他們的地方沒有發生。

夏天開金庫，釋放出來的金力量本身已經偏弱，因為夏天火克金，熱帶的地方本身火重，金庫是難以打開。台灣的情況都一樣，由於位處東面，東主木，木金相沖，金庫一樣難以打開。

所以筆者估計，本月出現的清零數字只屬假清零。一踏入深夏，如午火月，火更強之餘又沒有了開金庫，疫情隨時急轉直下。

香港仍然要慎防有第五波疫情會發生。特別是接下來的兩個月，農曆5月(甲午)，以及農曆6月(乙未) ，這兩個月份都比較多動盪，所以大家要小心提防。

筆者的預測仍然維持在今年的農曆八月(酉金月) ，只有入秋，才會有機會出現比較大規模的真清零。

現在公眾可以做的，就是趁疫情稍緩之際，盡快打疫苗，提高自身保護。

未雨綢繆，防範第五波於未然。

祝大家身體健康，清零在望！

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