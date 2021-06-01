【管理Tips】美國零售業有工無人做? 　Best Buy解構4大原因請人難

美國經濟正逐步復甦，但重返職場的人數少於預期，零售商和餐飲業都面臨著勞動力緊縮的情況，美國電子消費產品零售商百思買 (Best Buy )亦面對招騁困難的問題。該企首席執行官認為，造成這種情況的主要原因有四個。

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Best Buy首席執行官Corie Barry 向CNN記者表示，儘管其公司的銷售額正在上升，但求職申請人數卻在下降，目前仍有許多的職位空缺，她亦解構了4大請人困難之原因。

首先，由於美國不少學校和託兒中心尚未重開，故一些在職父母仍需留家照顧孩子，致求職人數減少。其次，基於疫情仍持續，不少人可能仍較抗拒從事零售業，以減少對人接觸。第三， 由於零售業工作性質不允許在家工作模式，或令不少從業員離職。最後，企業需面對行業外的人才招聘競爭，包括亞馬遜及沃爾瑪等大型企業。

Corie Barry 指，現時消費者求職不再只考慮薪酬的問題，故Best Buy也會針對市況，為員工提供一系列更靈活及優化的福利，以便公司能夠留住更多勞動力。

事實上，為成功招聘及挽留現有人才，不少業者也在今年進行了加薪，例如美國麥當勞計劃為直營員工加薪10%，冀增聘1萬名員工；Under Armour亦上調美國和加拿大的員工時薪至15美元。

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責任編輯：蘇穎琪