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【iBond 2021】iBond首日開售　渣打認購按年增逾一倍、工銀亞洲最大手認購100萬

Hot Talk 19:07 2021/06/01

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銀行券商iBond最新認購反應

iBond （新上市編號：04246） 今天（6月1日）首日開賣，在低息加上通脹重燃的環境下，今輪iBond引起更多市民關注，多間銀行均指今年認購反應較去年熱烈。滙豐表示，相對於2020年iBond首日開售，認購金額及宗數均有所增加，而申請認購iBond貸款的客戶人數亦多於去年。另一發鈔行渣打亦稱，首日iBond認購宗數及金額較去年首日均升逾超過一倍。

工銀亞洲表示，首日總認購人數按年增超過2.5倍，最高認購金額約為100萬元，每人平均認購9手。恒生首日的總認購人數及總認購金額均比去年升逾五成，當中超過七成客戶均是透過網上銀行認購。大新指，今年iBond認購金額較去年增長多於一倍，平均認購金額多於10萬元。上商亦稱首日iBond銷售情況理想，平均認購額約10萬元，較2020年首日平均認購額有明顯增長。信銀國際表示，認購金額及人數與上一批iBond的情況相若，最高認購金額暫為85萬元，平均認購金額約為10萬元。

至於券商，5間有報數的券商已錄得超逾14億元認購，包括耀才的近4億元，輝立的5億元、信誠約3億元、致富約2.3億元，以及富途逾2億元，5行合共為16.3億元。

銀行推出最新iBond認購優惠

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耀才證券 （01428） 行政總裁許繹彬表示，首日（1日）錄得近7500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手iBond。今日初步見到最高者為20手，由於iBond屬公平分配機制作分配，倘若以最高發行200億計算，以去年50萬人由請作推算，建議客戶認購4至5手。他指，由於認購iBond者均以希望收息為主，倘若用孖展認購需要付息，有違收息的基本原意，所以很少客戶會採用孖展認購。

許繹彬又指，今次iBond認購反應暫比去年較為熱烈，因獲去年認購的客戶基本上已支持外，今日亦有很多新客戶開戶認購。而客戶主要是透過網上渠道認購，佔比達99%。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安今早回應查詢指，現約有4200人下注iBond，現金及孖展約2.3億元。信誠證券聯席董事張智威透露，錄得現金及孖展約3億元。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，有見現時港元存息處於低水平，最近股市較為波動，亦未如上年般有超大型IPO上市，加上iBond具靈活性、長揸短沽也可，所以預期今年整體認購金額及人數會較去年上升。

券商推出最新iBond認購優惠

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而專家亦料美國通脹壓力漸增，而本港通脹也重臨，有利浮息計價的iBond。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，上周五（5月28日）美國核心PCE通脹按年升3.1%，是1992年以來最高，雖令外界頓感意外，但今次PCE通脹數據強勁，與之前已經公布的CPI及PPI類似，主要受機票、酒店價格及二手車價格所帶動。

美國4月核心PCE按年增3.1%【下一頁

黃栢寧預期，聯儲局可能在整個夏天，都不會對物價強勁有太大反應。不過，市場應關注本周公布的就業報告，如果非農業就業職位增長逾75萬份，聯儲局或於6月起、以至7月積極討論減少買債。相反，一旦數據遜色，可能推遲至8月尾的Jackson Hole年會左右，才開始研究縮減放水力度。

黃栢寧補充，明年本港通脹料升2.2%，信銀國際經濟師李業勤博士更樂觀，料明年CPI升2.4%，大新 （02356） 經濟師溫嘉煒預期，2023年本港CPI更錄得2.5%漲幅。基於通脹日漸升溫，輝立證券企業融資經理陳英傑料，iBond首掛或見104元，一手（1萬元）帳面有機賺400元。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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