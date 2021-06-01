【iBond 2021】iBond首日開售 3券商已吸金逾10億元

▲ iBond首天開售，3券商在孖展及現金錄得10.3億元成績。

iBond（新上市編號：04246）今天（6月1日）首日開賣，3間有報數的券商今早已「開齋」，在官債錄得的孖展及現金認購超逾10億元，包括輝立的5億元、信誠約3億元、以及致富約2.3億元，3行合共為10.3億元。由於眼下港元定期存款息率低企，挾兩厘保底息的iBond具賣點，況且，市場憧憬疫後報復式消費等，令通脹重燃，業界料這定息產品年回報或超逾兩厘，遂吸引避險族搶購，導致券商與銀行爆搶客戰。

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致富證券董事暨證券業務主管郭家安今早回應查詢指，現約有4200人下注iBond，現金及孖展約2.3億元。信誠證券聯席董事張智威透露，錄得現金及孖展約3億元。至於昨天已預訂近4億元的耀才證券(01428)，暫未回覆。

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而專家亦料美國通脹壓力漸增，而本港通脹也重臨，有利浮息計價的iBond。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，上周五（5月28日）美國核心PCE通脹按年升3.1%，是1992年以來最高，雖令外界頓感意外，但今次PCE通脹數據強勁，與之前已經公布的CPI及PPI類似，主要受機票、酒店價格及二手車價格所帶動。

美國4月核心PCE按年增3.1%【下一頁】

黃栢寧預期，聯儲局可能在整個夏天，都不會對物價強勁有太大反應。不過，市場應關注本周公布的就業報告，如果非農業就業職位增長逾75萬份，聯儲局或於6月起、以至7月積極討論減少買債。相反，一旦數據遜色，可能推遲至8月尾的Jackson Hole年會左右，才開始研究縮減放水力度。

黃栢寧補充，明年本港通脹料升2.2%，信銀國際經濟師李業勤博士更樂觀，料明年CPI升2.4%，大新（02356）經濟師溫嘉煒預期，2023年本港CPI更錄得2.5%漲幅。基於通脹日漸升溫，輝立證券企業融資經理陳英傑料，iBond首掛或見104元，一手（1萬元）帳面有機賺400元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪