【iBond 2021】iBond開售反應熱烈　滙豐中銀渣打認購額勝去年、陸香港APP現金認購增加逾4倍（不斷更新）

▲ 銀行券商iBond最新認購反應

iBond （新上市編號：04246） 自6月1日開賣，在低息加上通脹重燃的環境下，今輪iBond引起更多市民關注，多間銀行均指今年認購反應較去年熱烈。至於券商，5間有報數的券商顯示，iBond已錄得近20億元認購，申請人數逾3萬人，包括耀才的近4億元及7500名客戶，輝立約6.4億元及逾1萬名客戶、信誠約4億元及9600名客戶、致富約3.4億元及6000名客戶，以及富途逾2億元及3700名客戶，5行合共為19.8億元。

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滙豐

滙豐表示，相對於2020年iBond首日開售，認購金額及宗數均有所增加，而申請認購iBond貸款的客戶人數亦多於去年。

恒生

首日的總認購人數及總認購金額均比去年升逾五成，當中超過七成客戶均是透過網上銀行認購。

中銀香港

中銀香港首日總認購金額及宗數亦較去年上升。

渣打

首日iBond認購宗數及金額較去年首日均升逾超過一倍。

其他銀行

工銀亞洲 首日總認購人數按年增超過2.5倍，最高認購金額約為100萬元，每人平均認購9手。大新指，今年iBond認購金額較去年增長多於一倍，平均認購金額多於10萬元。上商亦稱首日總認購人數和金額均比上年多，平均認購金額為9萬多元，比上年逾7萬元多。信銀國際表示，認購金額及人數與上一批iBond的情況相若，最高認購金額暫為85萬元，平均認購金額約為10萬元。

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輝立

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，iBond暫吸引逾1萬人認購，現金及孖展共約6.4億元。

耀才

耀才證券 （01428） 行政總裁許繹彬表示，首日（1日）錄得近7500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手iBond。今日初步見到最高者為20手，由於iBond屬公平分配機制作分配，倘若以最高發行200億計算，以去年50萬人由請作推算，建議客戶認購4至5手。他指，由於認購iBond者均以希望收息為主，倘若用孖展認購需要付息，有違收息的基本原意，所以很少客戶會採用孖展認購。

許繹彬又指，今次iBond認購反應暫比去年較為熱烈，因獲去年認購的客戶基本上已支持外，今日亦有很多新客戶開戶認購。而客戶主要是透過網上渠道認購，佔比達99%。

致富

致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，今天（6月2日）再多逾千名客戶入飛，累計約有6000名客戶、以及涉資3.4億元。

信誠

信誠證券聯席董事張智威回應本報查詢指，今天（6月2日）在iBond認購額再額外多進帳逾1億元，至4億元，及吸客9600人。

大華繼顯

大華繼顯表示，首日認購反應熱烈，客戶平均每人認購5手。

陸金所香港

截至6月2日下午兩時，透過陸香港APP共錄得超過2200萬iBond現金認購，較去年同期增加逾4倍。6月1日每位用戶平均認購金額高達49,000元，比去年同期每位用戶平均認購金額增加15,000元。

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專家料，美國通脹壓力漸增，而本港通脹也重臨，有利浮息計價的iBond。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，上周五（5月28日）美國核心PCE通脹按年升3.1%，是1992年以來最高，雖令外界頓感意外，但今次PCE通脹數據強勁，與之前已經公布的CPI及PPI類似，主要受機票、酒店價格及二手車價格所帶動。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，有見現時港元存息處於低水平，最近股市較為波動，亦未如上年般有超大型IPO上市，加上iBond具靈活性、長揸短沽也可，所以預期今年整體認購金額及人數會較去年上升。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪