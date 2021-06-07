【iBond 2021】iBond開售反應熱烈　滙豐中銀渣打認購額勝去年、耀才認購額16億（不斷更新）

▲ 銀行券商iBond最新認購反應

iBond （新上市編號：04246） 自6月1日開賣，在低息加上通脹重燃的環境下，今輪iBond引起更多市民關注，多間銀行均指今年認購反應較去年熱烈。至於券商，5間有報數的券商顯示，iBond已錄得逾48億元認購，申請人數7.18萬人，包括耀才近16億元及1萬名客戶，輝立約6.4億元及逾1萬名客戶、信誠4.5億元及逾1.08萬名客戶、致富約6.2億元及1.1萬名客戶，以及富途達15億元及3萬名客戶，5行合共為48.1億元。

銀行方面，招商永隆銀行周五（4日）表示，客戶反應熱烈，開賣4日平均每名客戶認購金額較去年有增長, 認購金額更是去年的2倍。

銀行券商邊間抽iBond最抵？【下一頁】

專家教抽iBond五大攻略【下一頁】

滙豐

滙豐表示，相對於2020年iBond首日開售，認購金額及宗數均有所增加，而申請認購iBond貸款的客戶人數亦多於去年。

恒生

首日的總認購人數及總認購金額均比去年升逾五成，當中超過七成客戶均是透過網上銀行認購。

中銀香港

中銀香港首日總認購金額及宗數亦較去年上升。

渣打

首日iBond認購宗數及金額較去年首日均升逾超過一倍。

其他銀行

招商永隆 今晚（6月4日）指，客戶認購iBond反應熱烈，由6月1日至4日為止，平均每名客戶認購金額較去年有增長，認購金额為去年的2倍。此外，是次經旗下電子渠道認購佔64%。

招商永隆為iBond 2021提供「七免」優惠：1）豁免手續費（0.15%）；2）豁免債券託管費；3）豁免利息代收費；4）豁免轉倉費；5）豁免首兩星期經場外交易市場沽出iBond 2021之債券交易費；6）豁免贖回費；7）豁免首兩星期經香港交易所沽出iBond 2021之交易佣金。

工銀亞洲 首日總認購人數按年增超過2.5倍，最高認購金額約為100萬元，每人平均認購9手。大新指，今年iBond認購金額較去年增長多於一倍，平均認購金額多於10萬元。

信銀國際 回應本報查詢，截至6月7日，接獲iBond認購累積總金額，比上一批同期累積總金額有雙位數增長，認購情況熱烈，最高認購金額接近200萬元。

上商 表示，iBond銷售情況仍然理想，不論申請人數、總認購金額及平均申請額均比上年有所上升，如平均認購額約為8萬元，去年約為7萬元，反映市場熾熱。上商今年亦一如過往，為客戶提供十免iBond優惠，方便客戶認購；再者，市場普遍預期未來通脹可能上升，在通脹前景升温、港元存息低企及iBond保底息2厘下，相信未來數天仍將繼續吸引不少客戶認購申請。

銀行推出最新iBond認購優惠

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

富途

富途證券公布，已接獲超過3萬人認購ibond，總認購金額達15億元。

輝立

輝立證券企業融資主任陳英傑表示，iBond暫吸引逾1萬人認購，現金及孖展共約6.4億元。

耀才

耀才證券 （01428） 表示，截至6月3日，iBond錄得認購金額近6億，認購人數近1萬。首日（1日）則錄得近7500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手iBond。行政總裁許繹彬表示，首日初步見到最高者為20手，由於iBond屬公平分配機制作分配，倘若以最高發行200億計算，以去年50萬人由請作推算，建議客戶認購4至5手。他指，由於認購iBond者均以希望收息為主，倘若用孖展認購需要付息，有違收息的基本原意，所以很少客戶會採用孖展認購。

許繹彬又指，今次iBond認購反應暫比去年較為熱烈，因獲去年認購的客戶基本上已支持外，今日亦有很多新客戶開戶認購。而客戶主要是透過網上渠道認購，佔比達99%。

致富

致富證券董事暨證券業務主管郭家安今天透露，市料中港疫情反覆再累股市波動，且因「箍牙股」時代天使（新上市編號：09966）因熱爆而難抽，分析指或須豪擲頭錘飛才中一手，熱錢遂轉投iBond，再錄得大飛，以現金重注100萬元。此外，再多約2,600名客戶入飛，累計約有1.1萬名客戶下注；單日吸資額外進帳1.5億元，至今累計吸資約6.2億元。而上周已接獲一名大戶豪擲80萬元落重注，另一則斥65萬元，亦有20名客戶各入飛40萬至50萬元不等，全部以現金而非孖展重錘申請，但一般客戶平均申購5.6手（或5.6萬元）。

信誠

信誠證券聯席董事張智威回應本報查詢指，iBond認購額逆市再有新進帳3,000萬元，客戶人數更突破逾萬人，累計吸金約4.5億元，累積吸客10,838人。而官債有兩厘包底息，且料首掛的造價約高見104元，一手帳面有望賺400元，因此預計今年反應踴躍，可能最終吸引逾60萬人申請，凍資或高達600億元。

大華繼顯

大華繼顯表示，首日認購反應熱烈，客戶平均每人認購5手。

陸金所香港

截至6月2日下午兩時，透過陸香港APP共錄得超過2200萬iBond現金認購，較去年同期增加逾4倍。6月1日每位用戶平均認購金額高達49,000元，比去年同期每位用戶平均認購金額增加15,000元。

券商推出最新iBond認購優惠

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

專家料，美國通脹壓力漸增，而本港通脹也重臨，有利浮息計價的iBond。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，上周五（5月28日）美國核心PCE通脹按年升3.1%，是1992年以來最高，雖令外界頓感意外，但今次PCE通脹數據強勁，與之前已經公布的CPI及PPI類似，主要受機票、酒店價格及二手車價格所帶動。

此外，耀才證券主席葉茂林表示，適逢現在iBond掀起認購熱潮，決定推出「政府今次加碼到200億，我都加碼，俾所有員工免息、免按金抽5手iBond」，優待旗下全體約300名員工，以免按金、免利息認購5手iBond，以作獎勵及回饋員工一直以來為公司日夜耕耘。

對於是次iBond的認購反應，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美元及港元在央行大規模放水下加速貶值，而隨着疫苗面世，經濟面臨復甦，市場憂慮央行將提前結束放水及加息，令市場擔心通脹持續升溫，因此政府是次推出的iBond保證年利率與上次一樣為2厘，浮息利率亦會與本港近6個月的通脹率掛鈎，2厘包底利率將提升是次認購iBond的吸引力，亦為市民提供安全而穩定的回報，助「好息分子」更好地對抗通脹。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，基於港元存息低企，官債的定息產品風險低、回報卻不俗，靈活性又高、長揸短炒皆宜等，預期今年的銷售情況（包括總認購人數及金額）會比往年為佳，也有機會刷新總認購人數記錄。

信誠證券聯席董事張智威認為，官債有兩厘包底息，且料首掛的造價約高見104元，一手帳面有望賺400元，因此預計今年反應踴躍，可能最終吸引逾60萬人申請，凍資或高達600億元。

相關文章：【iBond 2021】iBond今日開售 港銀齊加港元定存息迎戰

【港元定期存款】低門檻港元定存息最高3厘 撼贏iBond兩厘保底息

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪