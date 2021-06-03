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【iBond 2021】iBond開售反應熱烈　滙豐中銀渣打認購額勝去年、富途錄逾6.4億元認購額（不斷更新）

Hot Talk 17:24 2021/06/03

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銀行券商iBond最新認購反應

iBond （新上市編號：04246） 自6月1日開賣，在低息加上通脹重燃的環境下，今輪iBond引起更多市民關注，多間銀行均指今年認購反應較去年熱烈。至於券商，5間有報數的券商顯示，iBond已錄得近25億元認購，申請人數逾4.7萬人，包括耀才的近4億元及7500名客戶，輝立約6.4億元及逾1萬名客戶、信誠逾4億元及9900名客戶、致富約4.1億元及7200名客戶，以及富途逾6.4億元及1.25萬名客戶，5行合共為24.2億元。

銀行券商邊間抽iBond最抵？【下一頁】

專家教抽iBond五大攻略【下一頁】

滙豐

滙豐表示，相對於2020年iBond首日開售，認購金額及宗數均有所增加，而申請認購iBond貸款的客戶人數亦多於去年。

恒生

首日的總認購人數及總認購金額均比去年升逾五成，當中超過七成客戶均是透過網上銀行認購。

中銀香港

中銀香港首日總認購金額及宗數亦較去年上升。

渣打

首日iBond認購宗數及金額較去年首日均升逾超過一倍。

其他銀行

工銀亞洲首日總認購人數按年增超過2.5倍，最高認購金額約為100萬元，每人平均認購9手。大新指，今年iBond認購金額較去年增長多於一倍，平均認購金額多於10萬元。上商表示，iBond2021第3日銷售情況仍然理想，不論申請人數、總認購金額、以及平均申請額，均比上年錄得升幅。信銀國際今晚回應本報查詢，截至今天（6月3日），該行iBond的認購累積總金額，比上一批iBond同期累積總金額上升接近一成，最高認購額接近160萬元，平均申購額約為11萬元。

銀行推出最新iBond認購優惠

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富途

富途證券公布，截止3日中午12時，已接獲超過1.25萬人認購ibond，總認購金額逾6.4億港元。

輝立

輝立證券企業融資主任陳英傑表示，iBond暫吸引逾1萬人認購，現金及孖展共約6.4億元。

耀才

耀才證券 （01428） 行政總裁許繹彬表示，首日（1日）錄得近7500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手iBond。今日初步見到最高者為20手，由於iBond屬公平分配機制作分配，倘若以最高發行200億計算，以去年50萬人由請作推算，建議客戶認購4至5手。他指，由於認購iBond者均以希望收息為主，倘若用孖展認購需要付息，有違收息的基本原意，所以很少客戶會採用孖展認購。

許繹彬又指，今次iBond認購反應暫比去年較為熱烈，因獲去年認購的客戶基本上已支持外，今日亦有很多新客戶開戶認購。而客戶主要是透過網上渠道認購，佔比達99%。

致富

致富證券董事暨證券業務主管郭家安透露，今天iBond再多約1200名客戶入飛，累計約有7200名客戶下注，以及單日吸資再額外進帳約7000萬，致令開賣第3天累計吸資約4.1億元。此外，接獲1名大戶豪擲65萬元，以現金而非孖展重錘申請65手，但一般平均申購5.6手（或5萬6千元）。

信誠

信誠證券聯席董事張智威回應本報查詢指，今天（6月3日）在iBond的認購額再有進帳，吸金至超逾約4億元，以及累計吸客9900人。

大華繼顯

大華繼顯表示，首日認購反應熱烈，客戶平均每人認購5手。

陸金所香港

截至6月2日下午兩時，透過陸香港APP共錄得超過2200萬iBond現金認購，較去年同期增加逾4倍。6月1日每位用戶平均認購金額高達49,000元，比去年同期每位用戶平均認購金額增加15,000元。

券商推出最新iBond認購優惠

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專家料，美國通脹壓力漸增，而本港通脹也重臨，有利浮息計價的iBond。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，上周五（5月28日）美國核心PCE通脹按年升3.1%，是1992年以來最高，雖令外界頓感意外，但今次PCE通脹數據強勁，與之前已經公布的CPI及PPI類似，主要受機票、酒店價格及二手車價格所帶動。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，基於港元存息低企，官債的定息產品風險低、回報卻不俗，靈活性又高、長揸短炒皆宜等，預期今年的銷售情況（包括總認購人數及金額）會比往年為佳，也有機會刷新總認購人數記錄。

信誠證券聯席董事張智威認為，官債有兩厘包底息，且料首掛的造價約高見104元，一手帳面有望賺400元，因此預計今年的反應踴躍，最終可能吸引逾60萬人申請，凍資或高達600億元。

相關文章：【iBond 2021】iBond今日開售 港銀齊加港元定存息迎戰

【港元定期存款】低門檻港元定存息最高3厘　撼贏iBond兩厘保底息

 

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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