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【iBond 2021】72萬人認購iBond分配結果今日出爐　初步估每人僅穩獲2手（不斷更新）

Hot Talk 14:12 2021/06/21

分享：

iBond認購人數及凍資創歷來高　近72萬人認購、涉546億元　

第8批iBond（新上市編號：04246）早前（11日）截止認購。今批iBond總共獲得71.7萬人認購、涉資545.8億元，認購人數及金額雙雙創歷年新高，發行額將會提高至200億元。初步推算，凡認購2手或以下將可獲足額配發。最終配發結果將於今日（21日）稍後公布。

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市場人士相信，低息加上通脹重燃，市民因而對新一批iBond認購反應更加熱烈。滙豐總認購宗數創歷年新高，渣打、恒生則總認購金額創歷年新高，中銀香港的認購金額及筆數更同創新高。

【6月11日更新】

東亞銀行﹕整體認購金額為2014年以來最多

東亞銀行表示，該行累計接獲的整體認購金額為2014年以來最多，透過數碼渠道的認購宗數亦上升超過4成。

華僑永亨﹕個別客戶認購金額高達7位數

華僑永亨表示，今年iBond認購反應符合該行預期，整體認購金額較去年顯著上升。該行指，客戶多傾向認購10手，亦有個別客戶認購金額高達7位數。

工銀亞洲：認購人數較去年大升近7成

總認購金額及人數均超越去年，人數更較去年大幅上升近70%。其中，最高認購金額涉500萬元（即500手），平均認購金額則約9萬元（即9手），透過電子渠道認購佔約7成。工銀指，整體銷售情況符合預期，十分理想。

中銀：總認購金額及人數創新高

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，認購反應熱烈，較上一批iBond更為踴躍，總認購金額及筆數創新高，超過7成客戶經手機銀行及網上銀行認購。

信銀國際：最大手認購涉資200萬元

認購人數及累積總金額比上一批iBond，分別有雙位數增長，認購情況熱烈，最高認購金額接近200萬元，平均認購金額約為10萬元。

滙豐：iBond宗數創歷年新高

滙豐香港財富管理及個人銀行客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，客戶認講反應非常熱烈，申請宗數及金額均超越2020年水平。今年經滙豐申請iBond的宗數更創歷史新高。

恒生：認購金額破歷年紀錄

今年客戶認購反應十分熱烈，總認購金額打破歷年紀錄，總認購人數較去年上升近40%，當中約70%的客戶透過網上銀行認購。

渣打：認購金額創新高

認購宗數及金額與上一批比較，分別錄得超過30%及20%升幅，其中認購金額更創新高。有近50%認購申請透過數碼渠道提交，宗數較上一批上升1.3倍。

大新：認購反應非常熱烈

今年認購iBond的反應非常熱烈，較去年iBond認購金額多，平均認購金額多於8萬元，而客戶透過網上渠道認購或經分行進行認購的數量相若。

花旗香港：總認購人數按年升近4成

今年iBond認購反應熱烈，總認購人數較去年上升近40%。

招商永隆：平均認購10手

客戶認購iBond反應熱烈，平均每名客戶認購金額10萬元，認購金額是去年的2倍，是次經本行電子渠道認購佔72%。

上商：人均認購8手

新一批iBond總認購金額及認購人數，均較上一批錄得雙位數升幅，平均每名客戶認購8萬元。

星展香港：認購人數升超過2成

iBond反應熱烈，申購者較去年增加20%以上。

富途：8.7萬人認購、涉近41億元

新一批iBond總認購金額及人數約8.7萬人， 近41億元。平均申請認購手數4.76手，最大宗認購涉資約600萬元（即600手）。

耀才：認購人數較去年勁增3倍

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今次iBond無論認購金額及人數均創歷年之冠，認購人數較上次iBond勁增逾3倍，成功吸引大量新客前來開戶，反應相當踴躍。

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富途

富途證券公布，已接獲超過3萬人認購ibond，總認購金額達15億元。

輝立

輝立證券企業融資主任陳英傑表示，iBond暫吸引逾1萬人認購，現金及孖展共約6.4億元。

耀才

耀才證券 （01428） 表示，截至6月3日，iBond錄得認購金額近6億，認購人數近1萬。首日則錄得近7500人認購，總認購金額近4億元，客戶普遍認購3至5手iBond。行政總裁許繹彬表示，首日初步見到最高者為20手，由於iBond屬公平分配機制作分配，倘若以最高發行200億計算，以去年50萬人由請作推算，建議客戶認購4至5手。他指，由於認購iBond者均以希望收息為主，倘若用孖展認購需要付息，有違收息的基本原意，所以很少客戶會採用孖展認購。

許繹彬又指，今次iBond認購反應暫比去年較為熱烈，因獲去年認購的客戶基本上已支持外，今日亦有很多新客戶開戶認購。而客戶主要是透過網上渠道認購，佔比達99%。

致富

致富證券董事暨證券業務主管郭家安今天（6月9日）透露，市料中港疫情反覆再累股市波動，熱錢遂轉投iBond。該行再錄得大飛，兩名大客豪擲100萬元，以現金重注抽大飛，且另有3人各自分別大手申購65萬、80萬及90萬元；而平均認購額為5.77萬元。此外，該行累計約有14,322名客戶下注，累計吸資突破8億元。官債本周五（6月11日）截止，相信巿面最終約有65萬至70萬人入票，凍資450億至500億元。

信誠

信誠證券聯席董事張智威回應本報查詢指，今午（6月9日）在iBond的認購額，逆市再有新進帳，累計吸金約4.8億元，累積吸客12,074人。而官債有兩厘包底息，料首掛造價高見104元，一手帳面有望賺400元，因此預計今年反應踴躍，可能最終吸引逾60萬人申請，凍資或高達600億元。

大華繼顯

大華繼顯表示，首日認購反應熱烈，客戶平均每人認購5手。

陸金所香港

通過App預約認購金額近1.5億元，與去年相約。陸香港指，客戶人均認購5手，以30-38歲人群認購反應較熱烈。

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專家料，美國通脹壓力漸增，而本港通脹也重臨，有利浮息計價的iBond。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，上周五（5月28日）美國核心PCE通脹按年升3.1%，是1992年以來最高，雖令外界頓感意外，但今次PCE通脹數據強勁，與之前已經公布的CPI及PPI類似，主要受機票、酒店價格及二手車價格所帶動。

此外，耀才證券主席葉茂林表示，適逢現在iBond掀起認購熱潮，決定推出「政府今次加碼到200億，我都加碼，俾所有員工免息、免按金抽5手iBond」，優待旗下全體約300名員工，以免按金、免利息認購5手iBond，以作獎勵及回饋員工一直以來為公司日夜耕耘。

對於是次iBond的認購反應，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美元及港元在央行大規模放水下加速貶值，而隨着疫苗面世，經濟面臨復甦，市場憂慮央行將提前結束放水及加息，令市場擔心通脹持續升溫，因此政府是次推出的iBond保證年利率與上次一樣為2厘，浮息利率亦會與本港近6個月的通脹率掛鈎，2厘包底利率將提升是次認購iBond的吸引力，亦為市民提供安全而穩定的回報，助「好息分子」更好地對抗通脹。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，基於港元存息低企，官債的定息產品風險低、回報卻不俗，靈活性又高、長揸短炒皆宜等，預期今年的銷售情況（包括總認購人數及金額）會比往年為佳，也有機會刷新總認購人數記錄。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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