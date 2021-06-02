【新股IPO】時代天使科技6699星期四開始招股 一手入場費約34949元

內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技 （新上市編號：06699）通過上市聆訊，公司於周四（6月3日）開始招股至下周二部(8日)，計劃發售1683股，招股價介乎於147元至173元，集資最多29.1億元。按一手(200股)計算，入場費為約34949元，6月16日上市；中金及高盛為其聯席保薦人。

據了解，按是次新股入場費而言，時代天使科技入場門檻成歷來最貴，較去年的再鼎醫藥 （09688） 入場費3.2萬元還要高。承銷團之一的高盛較早時發表報告預料，2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%，純利複合年均增長率達51%，給予公司估值370億至450億港元。至於另一承銷團中金給予公司278億至365億港元。

根據非國際財務報告準則，公司於去年全年經調整淨利潤達2.27億元（人民幣，下同），按年增長74.8%，經調整淨利潤率達27.8%。至於2020年收入則近8.17億元，按年增長26.4%。

時代天使科技於2003年成立，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。公司業務主要分三方面，包括數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及雲服務平台。

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責任編輯 : 陳子謙