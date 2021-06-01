【新股IPO】時代天使科技擬星期四開始招股 集資3億美元

內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技（Angelalign Technology)已通過上市聆訊，目前據報公司最快本周四（6月3日）開始招股，引述消息人士指出，述消息人士公司計劃集資3億美元（約23.3億港元），中金及高盛為其聯席保薦人。

承銷團之一的高盛發表報告預料，2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%，純利複合年均增長率達51%，給予公司估值370億至450億港元。至於另一承銷團中金給予公司278億至365億港元。

時代天使科技於2003年成立，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。公司業務主要分三方面，包括數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及雲服務平台。

根據非國際財務報告準則，公司於去年全年經調整淨利潤達2.27億元（人民幣，下同），按年增長74.8%，經調整淨利潤率達27.8%。至於2020年收入則近8.17億元，按年增長26.4%。

另一方面， 時代天使科技於今年4月派付股東的現金股息達1520萬美元（約1.18億港元），比起上一年派發的4300萬元人民幣，增加超過一倍，可值得留意。

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責任編輯 : 陳子謙