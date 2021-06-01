【大行報告】大和指東南亞疫情令人憂慮　申洲國際宜候更佳買入位　削評級至「跑贏大市」

大和發表報告表示，基於東南亞地區的新冠疫情近期再令人憂慮，雖然該行對申洲國際(02313) 長期仍然正面，但疫情發展難免影響短期該股的風險與回報。該行決定下調申洲國際評級，由「買入」降至「跑贏大市」，惟仍將目標價由200元升至210元，此相當預測2022年市盈率32倍，認為對申洲國際宜等待更佳的介入點，以待盈利透明度轉佳。大和下調對申洲國際今年純利預測2%，反映對越南廠房採取較保守估算。

大行對申洲評級及目標價：

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