指「王者榮耀」對青少年造成侵害 內地有機構向騰訊提訴

北京青少年法律援助與研究中心（以下簡稱「中心」）今日（6月1日）公布，指出騰訊運營的手機遊戲「王者榮耀」 對青少年造成侵害，違反 《未成年人保護法》，正式作出起訴，成全國首例由社會組織提起的未成年人保護民事公益訴訟。

據《新浪財經網》報道， 新修訂的《未成年人保護法》於今日正式實施。同日上午，北京青少年法律援助與研究中心（以下簡稱「中心」）就騰訊運營的「王者榮耀」手機網絡遊戲侵害未成年人權益一案，向北京市第一中級人民法院提起未成年人保護民事公益訴訟。

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報道提到， 中心認為，「王者榮耀」遊戲存在以下嚴重侵害未成年人合法權益的行為：

1 . 騰訊不斷下調適齡標準，當前遊戲評級不符合「12+」。

2. 遊戲人物形象設計過於暴露，網站及社區存在大量色情、低俗等不適宜未成年人閱讀的內容。

3. 遊戲人物篡改了歷史人物形象，踐踏民族傳統文化。

4. 遊戲商場充值限額及抽獎模式違反了《國家新聞出版署關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》明確規定。

5. 潛在的誘導性沉迷設定弱化了未成年人的自控力，增加了沉迷風險。

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報道又指出， 自 「王者榮耀」 上綫後，註冊用戶增長迅速，其中包含大量未成年人。據相關報導顯示，早在2017年， 「王者榮耀」 19歲以下的用戶數量就已超過5000萬人。167位家長曾因孩子沉迷 「王者榮耀」 上等遊戲問題而聯合向國家有關部門寫信，痛陳網絡遊戲沉迷的危害。

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