【職場熱話】轉新公司行評分制 每日OT一小時 被上司單打太早走 網民：你估人人都工作狂咩？

放工要開OT，是不少打工一族的寫照，但如公司每個員工日日都要OT，就真的不太正常。有網民在討論區發帖，替自己最近由小型NGO轉去一間大公司，雖然人工、福利都比以前好，但卻踏上瘋狂OT之路，感覺不快。

網民新公司經歷：

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此帖一出引起熱議，網友普遍認為事主應該轉工為上，「呢d工做得耐，命都短幾年呀，不過都係建議你頂夠1年寫到入CV先quit」、「OT都要俾你單打，我實搵機會轉工」、「個制度好變態」

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其他網友回應：

有些工作係唔會做得完，你返到好似跑數咁，不如轉工算

用OT啲時間去返兼職，分分鐘仲多過份花紅，又不用受氣

你估人人都工作狂咩，2個月日日都OT 多成個鐘，仲要比上司單打喎

走啦﹗我轉咗大公司頂唔順，即將轉返細公司休養

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記者：李兆明