【職場文化】面試被HR問對加班看法 網民口不對心回答 心想：比埋條命你好無?

面試最怕HR問一些廢話，例如求職者想在公司裏得到什麼、24小時ON CALL可不可以之類的，是求職者的地獄。近日有網民於網上討論區發文，指面試時被問對加班文化的看法。

網民經歷：

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不少人為從事會計的樓主默哀，指雖然經常聽到會計可以朝九晚六，但事實上是無限加班。如果是龍頭公司或是到了需要會計的季節，加班到凌晨兩點不是夢。

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有網民笑言樓主的說法可以再好一點：「除非我真係好攰，如果唔係我都會做到頂唔住先走去洗個面返黎繼續做！」再不然就可以回答：「我興趣係返工！」

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責任編輯：張瑋婷