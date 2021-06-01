【內地熱話】內地湧現「補償式婚禮潮」 央視：5.1假期吸逾40萬對新人辦婚禮

據央視報道，5.1假期期間，全國逾40萬對新人舉辦婚禮，湧現一股「補償式婚禮潮」，有婚禮公司亦表示，定單數量較去年增加了200%，甚至面臨人手不足的情況。

因應疫情，不少新人的婚禮被迫押後，加上每逢5月是婚慶旺季，故今年內地出現「補償式婚禮潮」，有負責舉辦婚禮的公司表示，定單數量較去年增加了200%，有不少婚慶公司都面臨人手不足的情況，需要高薪招聘新人。

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婚姻介紹所的負責人表示，近年生意大幅增加，惟婚禮規模較以往縮少；又指在農村舉辦婚禮較城市的便宜，農村平均只需7萬至8萬元人民幣，而城市則需要平均10萬元人民幣。

據數據顯示，內地的結婚消費每年上升，每對新人的平均結婚消費已經超過22萬元人民幣，較6年前上升了3.5倍；業界認為內地的婚慶市場已經進入了成熟期，上下游的配套都十分齊全。央視引述業內人士表示，內地的婚慶市場未來預計會保持大約5%的年複合增速，估計到了2026年，將突破2萬億元。

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責任編輯：潘曉豐