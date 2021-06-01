  • 26°C
香港時間 : 2021601日 (二) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】內地湧現「補償式婚禮潮」 央視：5.1假期吸逾40萬對新人辦婚禮

環球政經 18:14 2021/06/01

分享：

據央視報道，5.1假期期間，全國逾40萬對新人舉辦婚禮，湧現一股「補償式婚禮潮」，有婚禮公司亦表示，定單數量較去年增加了200%，甚至面臨人手不足的情況。

因應疫情，不少新人的婚禮被迫押後，加上每逢5月是婚慶旺季，故今年內地出現「補償式婚禮潮」，有負責舉辦婚禮的公司表示，定單數量較去年增加了200%，有不少婚慶公司都面臨人手不足的情況，需要高薪招聘新人。

【乘車優惠】用雲閃付搭新巴城巴享即享單程半價 每次最高可減10元：【下一頁

婚姻介紹所的負責人表示，近年生意大幅增加，惟婚禮規模較以往縮少；又指在農村舉辦婚禮較城市的便宜，農村平均只需7萬至8萬元人民幣，而城市則需要平均10萬元人民幣。

據數據顯示，內地的結婚消費每年上升，每對新人的平均結婚消費已經超過22萬元人民幣，較6年前上升了3.5倍；業界認為內地的婚慶市場已經進入了成熟期，上下游的配套都十分齊全。央視引述業內人士表示，內地的婚慶市場未來預計會保持大約5%的年複合增速，估計到了2026年，將突破2萬億元。

【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽：【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

結婚 人民幣 香港 經濟

上一篇文章

【大行報告】里昂上調碧服目標價　集團有計劃投資超過10間物管公司　繼續列其為行業首選股之一

下一篇文章

【大行報告】里昂指飛鶴為內地三孩概念股首選　H&H、雅士利則成黑馬選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折