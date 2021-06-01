【經濟復甦】歐盟推出7.1萬億復甦計劃 首步發行100億歐羅債券

歐盟表示，準備推出7,500億歐羅（7.1萬億元）的疫後復甦基金計劃，並以發行100億歐羅（約946億港元）債券為首個推出刺激經濟的政策。

法國外交部下主管歐盟事務的國務秘書（Clément Beaune）表示，歐盟將於本周二（1日）啟動發債程序，預計於6月內完成有關行動；他亦相信，有關債券及其息率具吸引力，同時冀望復甦基金可於今年內替歐洲經濟注入逾1,000億歐羅（約9460億港元）資金。

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歐洲理事會表示，獲得歐盟27個成員國通過後，歐盟能在6月推動疫情後的復甦計劃；葡萄牙總理科斯塔表示，歐盟能為歐洲的社會與經濟復甦取得必要的資金，歐盟委員會現在將能以歐盟成員國之名，在資本市場進行借貸，好為這項復甦計畫融資。

奧地利和波蘭國會是在在5月27日，成為最後批准這項共同債務機制的國家。受到疫情重創的西班牙和意大利，將是這筆資金的主要受益者，將分別獲得近700億歐羅（約6,622億港元）。

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責任編輯：潘曉豐