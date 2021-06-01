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【英國疫情】Delta變種恐釀第三波 解封或需延遲

環球社會熱點 15:45 2021/06/01

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英國新冠疫情在疫苗接種率上升後一度漸趨緩和，但近日當地傳出多宗與Delta變種病毒（即印度變種）有關的病例。專家憂慮Delta變種持續傳染，恐防會變成新一波疫情，英國政府的解封時間表可能不能如期執行。

英媒：約翰遜早知印度變種傳入 遲半個月先知會公眾 【下一頁】

英國新增的新冠確診病例多達4分之3，源自更具傳染力的Delta變種，而且有擴張趨勢。另外，英國在5月17日落實第三階段解封，暫時難以推斷Delta變種混合解封措施會否增加傳染風險，甚至出現延後確診，或可能出現大規模感染。另有研究顯示，Delta變種削弱新冠疫苗的效用，特別是針對接種首劑。因此，有專家擔憂，英國第三波疫情已經悄然發生。

英國即將在月底迎來全面解封，回歸正常生活。然而，政府專家估計Delta變種比Alpha變種的傳染力強50%，如按照華威大學的模型推算，假如英國爆發第三波疫情並如期解封，單日最高重症人數可破萬。

英國疫苗護照計劃或告吹 難修例強制使用 【下一頁】

縱然沒有Delta變種，專家仍預測英國在解封後，因民眾親密接觸增加而爆發第三波疫情。然而，在高疫苗接種率下，專家相信有關疫情的重症及死亡率將大幅下降。

責任編輯：吳漢培

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