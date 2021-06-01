▲ 【國泰危機】國泰航空重新聘請副機師、必須已打疫苗 國泰：為回復航班早作籌謀

國泰航空 （00293） 暫停招聘前線空勤人員多時，據國泰航空招聘網站，國泰航空重新招聘一副機師（First Officer）、二副機師（Second Officer），只供香港永久居民申請，而且應徵人士除了達到相應飛行資歷，國泰航空要求應徵者必須已經接種兩劑新冠疫苗。

國泰航空過年多年都有見習機師培訓計劃（Cadet Pilot）計劃，培訓新一代機師，國泰最新暫未重啟培訓計畫。

據悉，國泰航空疫情期間已完成培訓數班見習機師，但因應疫情令營運重挫，未能即時招聘相關見習機師。國泰航空最新招聘二副機師時要求要有最少250小時飛行經驗，相關學員或未必達到標準，而去年國泰港龍結業後，原有機師則預計可符合國泰航空最新招聘要求。

國泰航空暗示接種疫苗為續聘條件 「機組人員需作決擇」，可見【下一頁】

國泰航空再推自願離職計劃 國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求，可見【下一頁】

國泰航空回應本報查詢時表示，一直因應航班需求而檢視機組人員資源，即使現時僅維持基本客運服務航班，而且目前客運服務未有實質增長的跡象，是次招聘是為規劃未來人手，有意聘請擁有專業資格的香港永久居民。



國泰航空稱，航空業是受高度規管及需擁有專門技術的行業，聘請機組人員需要預留較長的時間，認為現正是重啟招聘及培訓活動的時候，集團未來必須繼續靈活應對，並維持合適的機組人員資源。中長期而言，預期國泰航線及網絡均會逐步回復，因此需要早作籌謀。

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記者：麥德銘