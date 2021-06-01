  • 27°C
香港時間 : 2021601日 (二) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰危機】國泰航空重新聘請副機師、必須已打疫苗　國泰：為回復航班早作籌謀

股市 15:25 2021/06/01

分享：

【國泰危機】國泰航空重新聘請副機師、必須已打疫苗　國泰：為回復航班早作籌謀

國泰航空 （00293） 暫停招聘前線空勤人員多時，據國泰航空招聘網站，國泰航空重新招聘一副機師（First Officer）、二副機師（Second Officer），只供香港永久居民申請，而且應徵人士除了達到相應飛行資歷，國泰航空要求應徵者必須已經接種兩劑新冠疫苗。

國泰航空過年多年都有見習機師培訓計劃（Cadet Pilot）計劃，培訓新一代機師，國泰最新暫未重啟培訓計畫。

據悉，國泰航空疫情期間已完成培訓數班見習機師，但因應疫情令營運重挫，未能即時招聘相關見習機師。國泰航空最新招聘二副機師時要求要有最少250小時飛行經驗，相關學員或未必達到標準，而去年國泰港龍結業後，原有機師則預計可符合國泰航空最新招聘要求。

國泰航空暗示接種疫苗為續聘條件 「機組人員需作決擇」，可見【下一頁】

國泰航空再推自願離職計劃 國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求，可見【下一頁】

國泰航空回應本報查詢時表示，一直因應航班需求而檢視機組人員資源，即使現時僅維持基本客運服務航班，而且目前客運服務未有實質增長的跡象，是次招聘是為規劃未來人手，有意聘請擁有專業資格的香港永久居民。
 
國泰航空稱，航空業是受高度規管及需擁有專門技術的行業，聘請機組人員需要預留較長的時間，認為現正是重啟招聘及培訓活動的時候，集團未來必須繼續靈活應對，並維持合適的機組人員資源。中長期而言，預期國泰航線及網絡均會逐步回復，因此需要早作籌謀。

相關文章：

【國泰前高層】盧家培3,800萬入市購柯士甸站豪宅　汪明荃14年都購2房投資

【竹篙灣】國泰航空「飛機餐」成隔離餐　林健鋒：睇得食得、國泰：每餐都有4款選擇（圖集）

記者：麥德銘

港股 國泰航空 機師 航空業 國泰航空（00293）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使傳本周四招股　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使傳本周四招股　集資約23億、估值高達450億
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）