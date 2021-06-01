內地爆款基金再現 公募REITS超購15倍

▲ 內地北水基金銷情升温，市場關注會否重拾基民信心。

內地再有爆款基金湧現，昨天（5月31日）首批推出的9隻公募REITS，一日售罄，共吸金約340億元（人民幣，下同），超額認購15倍。這些主打基礎設施的REITS，專供公眾申購的零售部分只佔甚少比重，內地傳媒指，該部分僅約20億元，其餘大比重是落入機構大戶手中，反應亦甚火爆。此外，今年首5個月新基金規模突破1.3萬億元，主要受惠3大類基金受捧，包括主動權益基金、ETF密集發行，加上固定收益產品熱捧。

5月內地公募基金吸資1159億【下一頁】

年初至今5個月，內地新發公募基金的募資額超過1.34萬億元。不過，若予以細分，拆開逐個月來看，則呈先高後低每況愈下，5月的吸金額再創今年新低。據業界統計，截至昨天，新基金達654隻，平均來說，每個月新成立的基金數量均超逾百隻，尤其是在今年3月更高達184隻。

可是，以吸金額來看則年初已見頂，其後按月遞減，因今年以來新發公募基金達1.34萬億元中，主要是年初火爆行情助推，在1月份的募資金額最高，為4971.95億元。奈何春節後市場劇震，2月開始下滑，報2927.14億元，3月再跌至2819.95億元，其後更因持續調整市，金額失守兩千億關，4月下降至1406.86億元，至5月再創今年新低，僅得1266.65億元。

如以基金類型衡量，權益產品為主導，募資高達9167.37億元，佔今年新基金發行總額近七成。

專家指，隨着人民幣升值及A股回穩，5月中下旬陸續罕現日光基的爆款產品，市場憧憬北水基金的銷售成績重拾升軌。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪